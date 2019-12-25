Медики назвали "золотой" напиток, очищающий кровь от лишнего сахара

Многие растения активно применяются не только в кулинарной, но и медицинской практике. Врачи рассказали об одном из таких растений, с помощью которого можно сделать напиток золотистого цвета. Он может вывести из организма лишний сахар. Об этом сообщило издание Food.news.
Речь идет об имбире, который также отлично подходит для изготовления пирогов и пряников.
Отвар имбиря может практически мгновенно вывести лишний сахар из крови. Также врачи советуют употреблять имбирь в форме специи.
Ранее была названа специя, выводящая из крови лишний сахар и холестерин.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все