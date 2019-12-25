Выше крыши: топ смотровых площадок Петербурга

Петербург — город, который лучше всего раскрывается с высоты. Знаменитые шпили, бескрайние просторы Невы, купола соборов — все это выглядит особенно завораживающе, если смотреть сверху.

Недавно у горожан и туристов появилась новая возможность увидеть город во всей красе: в "Лахта Центре" открылась смотровая площадка на высоте 365 метров. Посетителей ждет круговая панорама Петербурга, Финского залива и окрестностей. Однако многие петербуржцы недовольны высокой ценой: билеты обойдутся в 1700 рублей в выходные и 1500 рублей в будние дни (для льготников – 1500 и 1200 рублей соответственно). Кроме того, доступ возможен только в составе экскурсионных групп.

Если вы хотите увидеть Петербург с высоты, но не готовы платить за билет в "Лахта Центр", то альтернатив хватает. Piter.tv разобрался, где в Северной столице можно насладиться великолепными видами в разы дешевле или даже бесплатно.

1. Башня "Лидер Тауэр"

Фото: leadertower.com

Адрес: Площадь Конституции, 3/2.

Высота: 140 метров.

Цена: Сама площадка бесплатная, но попасть на нее можно только сделав заказ в ресторане "41 этаж".

График работы: С 11:30 до последнего гостя ресторана.

Современный бизнес-центр предлагает смотровую площадку с панорамным видом на южную часть города. Она расположена на 41-м этаже небоскрёба Leader Tower, который стал первым зданием в Петербурге, превзошедшим по высоте Петропавловский собор. Чтобы посетить эту смотровую зону, необходимо зайти в ресторан "41 этаж" и сделать там заказ. Сквозь большие окна открывается панорамный вид на 360 градусов. В ясную погоду можно изучить детали городского ландшафта при помощи телескопа.

2. Звонница Смольного собора

Фото: citywalls.ru

Адрес: Площадь Растрелли, 1.

Высота: 50 метров.

Цена: Стандартный билет – 300 рублей; льготный билет – 150 рублей.

График работы: Ежедневно с 07:00 до 20:00. Вход для посетителей закрывается в 19:40.

Смольный собор расположен на левом берегу Невы. Для того, чтобы добраться до его вершины, вам предстоит пройти 277 ступеней. Наградой за усилия станет восхитительная панорама: извилистое русло реки Невы, величественные Смольный институт и Воскресенский собор.

Отсюда также будут видны археологические раскопки крепости Ниеншанц, Большеохтинский мост и храм святых Захарии и Елизаветы. На смотровой площадке установлен бинокль, который позволит детально разглядеть отдалённые объекты. Дополнительным бонусом станет практически полное отсутствие очередей.

Подняться на звонницу можно в составе экскурсий, которые часто организуются в Смольном. Однако лифта в Смольном соборе не предусмотрено, поэтому, если вы планируете взойти на звонницу вместе с маленьким ребёнком, заранее подумайте о том, хватит ли у него сил преодолеть все ступени.

3. Думская башня

Фото: dumatower.ru

Адрес: Невский проспект, 33.

Высота: 47,5 метра.

Цена: Стандартный билет – 500 рублей; по будним дням с 10:00 до 11:30 – 300 рублей; льготный билет – 300 рублей; экскурсия – 800 рублей, льгот нет. Посетители младше семи лет на открытую смотровую площадку не допускаются. Также запрещено посещение башни детьми до 14 лет без сопровождения взрослых.

График работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00.

Башня Городской думы является одной из самых высоких точек на Невском проспекте. Туристы поднимаются на высоту 47,5 метров по лестнице из 233 ступеней. С площадки открывается панорамный вид на Невский проспект, Дом Зингера, Казанский, Исаакиевский, Смольный соборы, Спас-на-Крови, Адмиралтейство, с высоты птичьего полета.

4. Колоннада Исаакиевского собора

Фото: ВКонтакте / Мария Дмитриевна

Адрес: Исаакиевская площадь, 4.

Высота: 43 метра.



Цена: Стандартный билет – 450 рублей; владельцы карт ISIC – 270 рублей; дети и подростки от 7 до 18 лет, пенсионеры студенты – 200 рублей. Вход в вечернее время (после 18:00) – 600 рублей. Сниженная стоимость на вечернее посещение не распространяется. Бесплатно посетить Исаакиевский собор могут льготные категории граждан. Для получения льготы или бесплатного билета необходимо представить подтверждающий документ.

График работы: С 10:00 до 18:00. (с 1 мая по 30 сентября – без выходных; с 01 октября по 30 апреля выходной день – третья среда месяца). Вечерняя колоннада с 1 мая по 30 сентября: с 18:00 до 21:30, работа касс и впуск посетителей – с 18:00 до 21:00 Без выходных.

Одна из самых популярных смотровых площадок Петербурга. К смотровой площадке ведет каменная спиральная лестница, насчитывающая 300 ступеней. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен лифт.

С колоннады Исаакиевского собора открывается захватывающий вид на Петропавловскую крепость и здание Адмиралтейства, а также на Дворцовую,

Исаакиевскую и Сенатскую площади, Конногвардейский манеж и отель "Англетер". Кроме того, отсюда видны дом Мятлевых, бывший немецкий посольский комплекс и множество других достопримечательностей.

5. Колокольня Петропавловского собора

Фото: Piter.tv

Адрес: Петропавловская крепость, Соборная площадь, 1.

Высота: 43 метра.

Цена: Стандартный билет – 550 рублей; льготный билет – 250 рублей.

График работы: Понедельник, четверг, пятница – с 10:00 до 18:00; вторник –с 10:00 до 17:00; суббота – с 10:00 до 17:45; воскресенье – с 11:00 до 18:00; среда – выходной день. Зимой экскурсии не проводятся.

Смотровая площадка на соборе Петропавловской крепости — одна из лучших точек для обзора города. С нее открывается великолепный вид на Неву, стрелку Васильевского острова, здание Адмиралтейства и Исаакиевский собор.

Попасть на колокольню можно только в составе экскурсионной группы.

6. Колокольня Владимирского собора

Фото: Piter.tv

Адрес: Владимирский проспект, 20.

Высота: 41 метр.

Цена: 200 рублей. Дети до 7 лет не допускаются.

График работы: Ежедневно с 11:00 до 19:00. Экскурсии по субботам и воскресеньям.

Малоизвестная, но очень атмосферная смотровая площадка, открывавшаяся совсем недавно – в 2022 году. Чтобы подняться, вам предстоит пройти 212 ступеней. С колокольни Владимирского собора открывается красивый вид на исторический центр города, включая Невский проспект и Лиговку. Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть Петербург с необычного ракурса.

7. Панорамная терраса на крыше сцены МАРИИНСКИЙ-2

Фото: mariinsky.ru

Адрес: Улица Декабристов, 34.

Высота: 28 метров.

Цена: 100 рублей + билет на спектакль.

График работы: Ежедневно с 11:00 до 19:00.

Открытая терраса в одном из самых знаменитых театров мира предлагает уникальный вид на исторический центр Петербурга. За час до старта спектакля зрители "Мариинки" получают возможность подняться на смотровую площадку. Оттуда открывается вид на Театральную площадь, Никольский собор и исторические районы города. Стоит учитывать, что количество билетов ограничено, а за десять минут до начала представления крыша закрывается.

8. Колоннада Казанского собора

Фото: kazansky-spb.ru

Адрес: Казанская площадь, 2.

Высота: 24 метра.

Цена: 200 рублей.

График работы: Ежедневно с 12:00 до 17:00.

Смотровая площадка с прекрасным видом на центр города. Отсюда отлично просматривается Невский проспект со всеми его достопримечательностями. Также можно сделать потрясающие фотографии на фоне знаменитого Дома Зингера.

9. Смотровая площадка "Бертгольд центра"

Фото: ВКонтакте / Елена Егорова

Адрес: Гражданская улица, 13-15.

Высота: Около 23 метров.

Цена: Бесплатно.

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Здесь расположены рестораны, кафе, магазины, коворкинги и салоны красоты. Кроме того, в этом месте регулярно проходят различные мероприятия, фестивали, мастер-классы и презентации. Смотровая площадка "Бертгольд Центра" хоть и невелика, но обладает особой романтической атмосферой. Чтобы подняться на неё, нужно воспользоваться винтовой лестницей. Отсюда открывается вид преимущественно на крыши городских зданий и внутренний дворик комплекса. Вдали можно заметить купола Никольского собора и башню "Лахта Центра".

10. Пространство "Крыша" в лофт проекте "Этажи"

Фото: Piter.tv

Адрес: Лиговский проспект, 74.

Высота: Около 20 метров.

Цена: 250 рублей.

График работы: Ежедневно с 9:00 до 23:00.

Одна из самых доступных смотровых площадок на крыше бывшего хлебозавода. После капремонта "Крыша" стала просторным и комфортным арт-пространством площадью в 1,5 гектара. Здесь можно не только полюбоваться панорамами "непарадного" Петербурга, но и посетить выставки, кафе и креативные пространства.

11. "Невская панорама"

Фото: yandex.maps (Сергей А.)

Адрес: Территория Петропавловская Крепость, 3.

Высота: Около 17 метров.

Цена: Стандартный билет – 400 рублей; льготный билет – 350 рублей.

График работы: С 10:00 до 20:00.

Это специальная зона между Государевым и Нарышкиным бастионами, обращенная к Неве. В поле зрения попадают вся Дворцовая набережная, мосты Литейный, Троицкий и Дворцовый, а также стрелка Васильевского острова. Важным преимуществом является отсутствие высоких и крутых лестниц, что делает эту площадку удобной даже для детей. Прогуливаясь, можно насладиться аудиоэкскурсией, которая постоянно звучит через громкоговорители.

12. Крыша парковки ТЦ "Галерея"

Фото: Tripadvisor.ru (OlgaLev1212)

Адрес: Лиговский проспект, 30А.

Высота: Около 20 метров.

Цена: Бесплатно.

График работы: Ежедневно с 10:00–23:00.

На крыше торгового центра "Галерея" в ресторане "Большая кухня" расположена большая терраса, откуда открывается потрясающий вид на город. Владельцы ресторана преподнесли подарок жителям Петербурга и туристам, предоставив свободный доступ на террасу как для своих гостей, так и для всех желающих. На верхнем уровне парковки торгового центра "Галерея" открывается неплохой вид на Московский вокзал и Лиговский проспект. Отличный вариант для любителей городских пейзажей.

Выбирайте площадку на свой вкус и наслаждайтесь красотой города на Неве с высоты!

Главное фото: Piter.tv