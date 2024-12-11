  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Лахта Центр" откроется для экскурсий с 7 февраля
Сегодня, 8:10
209
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

"Лахта Центр" откроется для экскурсий с 7 февраля

0 0

Сначала количество экскурсионных групп будет ограниченным, однако вскоре их число увеличится.

Обзорная площадка "Лахта Центра" открылась для посетителей, об этом было объявлено на официальной странице комплекса в социальных сетях.

Эта площадка является самой высокой в Европе – она расположена на 83-86 этажах небоскреба. Пока доступ возможен только в рамках организованных экскурсий, о свободном посещении речи не идет, уточняют представители "Лахта Центра".

Сначала количество экскурсионных групп будет ограниченным, однако вскоре их число увеличится, чтобы все желающие могли посетить площадку в удобное для них время, добавили в сообщении небоскреба.

Стоит напомнить, что башня "Лахта Центра" имеет высоту 462 метра, благодаря чему она считается самым высоким зданием в Европе и самым северным небоскребом мира.

Ранее мы сообщили о том, что максимальную вечернюю элонгацию Венеры засняли над "Лахта Центром".

Фото: Piter.TV

Теги: лахта центр, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии