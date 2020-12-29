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Декабрь побил рекорд по смертности в Петербурге в 2020 году
Сегодня, 16:52
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Декабрь побил рекорд по смертности в Петербурге в 2020 году

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В целом за год показатель смертности в городе вырос по сравнению с 2019.

В декабре 2020 года в Петербурге скончались 8,59 тыс. человек. Цифра стала рекордной в прошлом году, узнала "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. 

На сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния информация еще не опубликована. Для сравнения, в ноябре 2020 из жизни в Северной столице ушли 6829 человек, а в июне — 7106 человек. Это самые высокие показатели в прошлом году. В декабре 2019 скончались 4882 человека.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что смертность в Петербурге выросла в 2020 году почти на 23%. Коронавирус повлиял на это, но не стал основной причиной смертей. Рождаемость при этом снизилась на 7,5%. 

Фото: Piter.TV

Теги: смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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