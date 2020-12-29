Коронавирус не стал главной причиной смерти, однако пандемия повлияла на смертность.

По итогам 2020 года общая смертность в Петербурге выросла на 22,9%. Об этом председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург". Глава комитета заявил, что прирост смертности за год в городе высокий, но не самый большой по сравнению с другими регионами страны.

Лисовец отметил, что пандемия коронавируса повлияла на прирост смертности, однако COVID-19 не стал главной причиной смерти. Более половины случаев – это сердечно-сосудистые заболевания, затем идут онкозаболевания и только потом коронавирус.

В Петербурге не хватает патологоанатомов по окончанию 2020 года.

Фото: Piter.tv