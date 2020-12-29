Ряды врачей заметно поредели.

В Петербурге не хватает патологоанатомов после 2020 года. Об этом рассказал главный специалист города в этой сфере – Маргарита Рабакова. Об этом она заявила в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург".

Специалист сообщила, что укомплектованность штата патологоанатомами на текущий момент составляет около 40%. Профессионалов в этой сфере сложно подготовить за короткий срок, так как подготовка врача-патологоанатома — это около 500 часов, отмечает патологоанатом. Рабакова отметила, что из-за нехватки кадров на месте патологоанатомов стали оказываться обычные рядовые врачи, которые никогда не вскрывали людей.

Полицейским удалось раскрыть обстоятельства смерти жительницы Приморского района, труп которой обнаружили в начале января 2021-го года.

Фото: Piter.tv