Рождаемость в Петербурге упала на 7,5 % в 2020 году

В Петербурге за 12 месяцев текущего года родились 55 247 детей.

В Петербурге зафиксировали снижение рождаемости на 7,5% в 2020 году. Об этом сообщают "Невские новости" в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

С начала года в Северной столице родились 55 247 детей. А в 2019-м на свет появились 59 665 маленьких петербуржцев. Чаще всего детей в 2020 году называли Артем, Михаил и Анна.

Также уточняется, что в городе выросла смертность. За первые 8 месяцев умерло свыше 45 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3758 человек.

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