Петербург вошёл в тройку лидеров по рождению двойняшек в России

По итогам первого квартала 2026 года Петербург занял третье место среди регионов России по числу родившихся двойняшек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

С начала года в городе зарегистрировано 222 пары двойняшек. Лидерами по этому показателю стали Москва (416 пар) и Московская область (254 пары). В пятёрку также вошли Краснодарский край и Ростовская область.

В фонде отмечают, что при рождении двух или трёх детей семьи получают повышенную поддержку, включая увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий материнский капитал и пособие при рождении детей.

