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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3758 человек
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3758 человек

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Количество зарегистрированных смертей за сутки достигло 84.

За последние сутки в России подтвердили 27 747  случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4 164 (15%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3758 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 225.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 593 пациентов. В Петербурге — 84 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 28 922 человек, в том числе 3573 человек в Петербурге и 286 – в Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в спб, новые случаи коронавируса, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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