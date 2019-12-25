Каждый третий смартфон на Android не сможет открыть некоторые сайты

Это произойдет в январе следующего года.

Каждый третий смартфон на Android не сможет открывать некоторые сайты из-за устаревших криптографических сертификатов. Об этом сообщили в центре сертификации Let"s Encryp.

Let"s Encryp предоставляет криптографические сертификаты для TLS-шифрования. Центр планирует перейти к использованию только корневого сертификата при формировании подписей. Именно поэтому многие сайты перестанут открываться на 33,8% смартфонах на ОС Android, если их операционная система старше версии 7.1.1.

Переход на новые сертификаты запланирован на январь 2021 года. Для решения проблемы владельцам старых Android-устройств предлагают пользоваться браузером Firefox.

Ранее эксперт рассказал о скрытых возможностях Telegram на смартфонах с Android.

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