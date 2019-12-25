Эксперт рассказал о скрытых возможностях Telegram на смартфонах с Android

Чтобы найти "секретное меню", нужно пролистать до самого конца "Настройки".

Мессенджер Telegram позволяет пользователям одним касанием регулировать список контактов, чистить кэш и отмечать все сообщения прочитанными. При этом данный функционал доступен только пользователям Android. Об этом сообщило РИА Новости.

Чтобы найти "секретное меню", нужно пролистать до самого конца "Настройки". Там нужно зажать поле номера текущей версии. После этого появится смайл "пожималкин", а за ним скрытое меню. Через него можно очисть кэш, импортировать контакты, запретить доступ к камере и даже отметить все сообщения одним нажатием.

Telegram – мессенджер, созданный в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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