В доме на улице Стойкости, где произошел смертельный пожар, проводят следственные действия

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В парадной дома на улице Стойкости в Петербурге, где 26 августа произошел смертельный пожар, проводятся следственные действия. Жильцам пока не разрешают подняться в свои квартиры, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В здании раздался сильный хлопок, ударной волной выбило стекла и элементы стен. По предварительной версии, случился взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), погиб мужчина.

Жителей временно разместили в школе №283, на месте происшествия дежурили представители районной администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Большой Конюшенной загорелся подвал.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга