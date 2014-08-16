Прокуратура Петербурга начала проверку после взрыва газа в квартире на Стойкости

Следователи расследуют причины пожара в многоэтажке на Стойкости.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку после пожара с взрывом газа в квартире многоэтажного дома на улице Стойкости, чтобы установить причины и оценить соблюдение требований безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Отметим, что 26 августа вечером в одной из квартир дома №29 на улице Стойкости в Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. На месте происшествия работают правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы. Координацию действий обеспечивает районный прокурор Глеб Рыженков. Прокуратура проводит проверку соблюдения правил эксплуатации газового оборудования и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам проверки сотрудники надзорного органа примут решение о необходимых мерах прокурорского реагирования.

Ранее пожар в Кировском районе Санкт-Петербурга унес жизнь одного человека, Фото: прокуратура Санкт-Петербурга