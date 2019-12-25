В доме на Большой Конюшенной загорелся подвал

Информация о пострадавших отсутствует.

Сообщение о возгорании на Большой Конюшенной улице, дом №11 в Центральном районе города было получено утром 27 августа в 05:11. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение произошло в подвале пятиэтажного дома, охватив площадь всего 2 кв.м помещения общей площадью 30 кв.м.

Огонь удалось полностью устранить в 06:02. Информация о пострадавших отсутствует. Для тушения были задействованы силы МЧС: 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников ведомства.

Фото: Piter.TV