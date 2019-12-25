  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В доме на Большой Конюшенной загорелся подвал
Сегодня, 8:12
173
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В доме на Большой Конюшенной загорелся подвал

0 0

Информация о пострадавших отсутствует.

Сообщение о возгорании на Большой Конюшенной улице, дом №11 в Центральном районе города было получено утром 27 августа в 05:11. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. 

Горение произошло в подвале пятиэтажного дома, охватив площадь всего 2 кв.м помещения общей площадью 30 кв.м.

Огонь удалось полностью устранить в 06:02. Информация о пострадавших отсутствует. Для тушения были задействованы силы МЧС: 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга начала проверку после взрыва газа в квартире на Стойкости.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии