Под Выборгом произошло слабое землетрясение

Магнитуда колебания земли составила 1,5 балла.

Едва ощутимое землетрясение магнитудой в 1,5 балла под Выборгом зафиксировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр. При этом очаг землетрясения, согласно данным исследователей, находился всего на глубине 10 км под землей.

Эпицентр толчков пришелся на Гончаровское поселение. Однако никаких встревоженных оценок и комментариев местных жителей в социальных сетях обнаружено не было – слабое землетрясение прошло абсолютно незамеченным. Напомним, ранее, в конце прошлого года, в Ленобласти были зафиксированы куда более ощутимые толчки в 2,4 балла.

Тем временем на другом конце земного шара люди оценивают последствия масштабного урагана Мильтон. По этому поводу мы собрали дайджест, в котором рассказали о самых трагичных и курьезных эпизодах прошедшего удара стихии.

Фото: emsc-csem.org