Ураган Милтон во Флориде: последние события и последствия

Дайджест событий, связанных с нашествием мощного урагана в Америке.

В последние два дня Флориду охватил мощный ураган, который принес разрушительные последствия для многих прибрежных районов. В этом дайджесте мы собрали самые важные новости, включая трагические события, последствия наводнений и курьезные случаи, которые произошли с момента удара стихии. Ураган затронул крупные города, такие как Форт-Майерс, Тампа и Майами, вызвав эвакуацию тысяч жителей, а также оставил за собой множество разрушений.

Сильнейший удар по Форт-Майерсу и Тампе

Ураган обрушился на юго-западное побережье Флориды, особенно пострадали города Форт-Майерс и Тампа. Стихия разрушила множество домов и инфраструктуру, оставив около 200 тысяч жителей без электричества. Ветры скоростью до 150 км/ч срывали крыши, а уровень воды в прибрежных районах поднялся более чем на 2 метра. Местные власти вводят чрезвычайное положение, а спасатели ведут круглосуточные работы по разбору завалов.

Трагедия в районе Кейп-Корал: число жертв растет

В районе Кейп-Корал зафиксированы первые жертвы урагана. По официальным данным, погибли по меньшей мере 5 человек, но эта цифра может возрасти. В числе пострадавших - семьи, не успевшие эвакуироваться вовремя. Спасательные команды продолжают работу, однако из-за затопленных дорог доступ в некоторые районы остается затрудненным.

Майами-Дейд под водой: эвакуация тысяч людей

В округе Майами-Дейд серьезные наводнения затопили сотни домов. Уровень воды поднялся до 1.5 метров, что сделало улицы непроходимыми для автомобилей. Жителей эвакуировали на лодках и вертолетах, а многие временно размещены в местных школах и спортивных центрах, которые были переоборудованы в центры временного размещения.

Необычный визит аллигаторов в Палм-Бич

В Палм-Бич, где улицы также затоплены, жители столкнулись с неожиданной опасностью – аллигаторы, которых унесло из природных мест обитания, начали появляться на затопленных дорогах и во дворах домов. Местные власти предупреждают о повышенной угрозе от диких животных и просят горожан не выходить из домов без необходимости.

Визуальные эффекты: молнии над Нейплсом

В городе Нейплс, где ураган также принес сильные разрушения, очевидцы сняли удивительное природное явление – молнии, ударяющие в здания на фоне шторма. Грозовые разряды сопровождали бурю на протяжении нескольких часов, создавая впечатляющие и пугающие сцены. Эти кадры стали вирусными в социальных сетях, привлекая внимание и ученых, и простых зрителей.

Фото: NASA, Facebook / Azeta, North Fort Myers Sanitation / NBC2