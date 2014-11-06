Байден призвал Конгресс скорее выделить деньги на восстановление после ураганов

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс США скорее выделить дополнительные денежные средства на восстановление после ураганов из Small Business Administration, SBA. По мнению иностранного политика, законодатели должны немедленно вернуться к работе и заняться неотложными потребностями населения. Соответствующее заявление глава государства Джо Байден сделал в ходе видеообращения к нации в Белом доме.
Я думаю, что SBA фактически на грани, и думаю, что Конгресс должен вернуться и немедленно заняться неотложными потребностями. Им придется вернуться и после выборов, потому что полное восстановление будет долгим. На него потребуется несколько миллиардов долларов.
Джо Байден, глава США
Корреспонденты у Джо Байдена попросили уточнить, имеет ли демократ в виду, что парламентариям, ушедшим в конце сентября 2024 года на каникулы перед всеобщими выборами, необходимо вернуться к работе немедленно. Глава государства отметил, что сделать это нужно как можно скорее. При этом Лидер СШа еще не обсуждал со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном вероятность возвращения конгрессменов с каникул до проведения президентских выборов, намеченных на 5 ноября.
Байден считает, что Трампу не простят слова о последствиях урагана "Милтон".
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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