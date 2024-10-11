Байден считает, что Трампу не простят слова о последствиях урагана "Милтон"

Глава США обвинил республиканцев в дезинформации населения.

Американские избиратели не простят баллотирующемуся на высший должностной пост члену Республиканской партии Дональду Трампу распространения неверных, по оценке действующей в стране администрации, сведений об усилиях властей по ликвидации последствий ураганов "Милтон" и "Хелен". Соответствующее заявление глава государства Джо Байден сделал в ходе видеообращения к нации в Белом доме. Иностранный политик обвинил лидеров республиканцев в непрекращающемся распространении "дезинформации и откровенной лжи" о работе федерального правительства по восстановительным мероприятиям и спасательным операциям в зоне стихийного бедствия.

Те, кто распространяют эту ложь, подрывают доверие. К ответственности его привлечет общественность. Вам, прессе, следовало бы привлечь его к ответственности, поскольку вы знаете правду. Джо Байден, глава США

Джо Байден возмутился из-за того, когда его попросили уточнить, собирается ли он звонить Дональду Трампу. Он заметил, что этому парню нужно заняться делом и помочь пострадавшим людям от ураганов. Политик добавил, что не планирует каким-либо образом контактировать с республиканцем.

Байден анонсировал визит в пострадавший от урагана штат Северная Каролина.

Фото и видео: YouTube / Defense Now