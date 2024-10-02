Байден анонсировал визит в пострадавший от урагана штат Северная Каролина

Глава США рассказал о последствиях для штатов, по которым прошелся ураган.

Американский президент Джо Байден второго октября посетит штат Северная Каролина, пострадавший от урагана "Хелен". Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 30 сентября, по завершении видеоконференции с участием губернатора этого штата Роя Купера. Сведения журналистам политик огласил в Белом доме. Он также отметил, что "как можно скорее" посетит с рабочим визитом пострадавшие от урагана штаты Джорджия и Флорида.

В среду я отправлюсь в Северную Каролину, это уже запланировано. Джо Байден, глава США

Напомним, что количество погибших из-за урагана увеличилось до 116 человек. Советник Министерства внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндалл на брифинге для СМИ в администрации Вашингтона отметила, что число жертв в юго-восточной части страны может достичь 600. Более двух миллионов жителей Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины, Вирджинии все еще остаются без электричества. Стихийное явление четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона оказалось на земле в малонаселенном флоридском районе Биг-Бенд утром в пятницу по местному времени. затем "Хелен" ослабла до первой категории, а далее - превратилась в тропический шторм.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now