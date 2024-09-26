Американский президент Джо Байден утверждает, что военно-промышленный комплекс на территории Украины увеличился в шесть раз за год. Такое заявление иностранный политик сделал сделал на рабочей встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке киевского режима. По мнению члена Демократической партии США, сейчас ВВП Украины стабилен и растет. Он назвал показатели этой отрасли "Закаленными в огне".
Сейчас Украина экспортирует почти столько же зерна, сколько было до конфликта, и снова кормит людей и весь мир. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь к экономическому возрождению.
Джо Байден, глава США
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Фото и видео: Белый дом
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