Глава США оценил экономическую ситуацию на Украине.

Американский президент Джо Байден утверждает, что военно-промышленный комплекс на территории Украины увеличился в шесть раз за год. Такое заявление иностранный политик сделал сделал на рабочей встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке киевского режима. По мнению члена Демократической партии США, сейчас ВВП Украины стабилен и растет. Он назвал показатели этой отрасли "Закаленными в огне".

Сейчас Украина экспортирует почти столько же зерна, сколько было до конфликта, и снова кормит людей и весь мир. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь к экономическому возрождению. Джо Байден, глава США

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Фото и видео: Белый дом