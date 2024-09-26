Байден назвал условия для разморозки российских активов

Глава США напомнил о частичной конфискации активов РФ для поддержки Украины.

Американский президент Джо Байден утверждает, что российские финансовые активы в странах коллективного Запада будут оставаться замороженными до того момента, пока Москва не компенсирует киевскому режиму нанесенный ущерб. Такое заявление иностранный политик сделал сделал на рабочей встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке украинских властей. Лидер Белого дома напомнил коллегам о решении Группы семи ("Большой семерки", G7) выделить Украине до конца 2024 года 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

Суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине. Джо Байден, президент США

Он фактически повторил позицию, изложенную в итоговом заявлении политических лидеров "семерки", одобренном в июне текущего года на летнем саммите в Италии.

Байден назвал обмен заключенными с РФ "одним из сложнейших" в истории.

Фото и видео: Белый дом