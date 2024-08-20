Глава США прокомментировал сделку, заключенную при поддержке Анкары.

Американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США, заявил, что прошедший в августе текущего года обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном стал "одним из самых сложных" в мировой истории. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго.

Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и граждан других стран из России, это был один из самых сложных обменов в истории, однако они теперь дома. Джо Байден, президент США

Напомним, что первого августа в результате обмена, организованного в аэропорту Анкары, домой возвращены восемь граждан России, которые ранее находились в заклчюении или были задержаны в ряде стран коллективного Запада. Также на родину вернулись их несовершеннолетние дети. Глава государства Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт "Внуково-2" бортом специального летного отряда "Россия".

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Фото и видео: YouTube / CBS News