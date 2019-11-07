Байден упомянул фразу Киссинджера о Европе после Наполеона

Глава США напомнил о словах экс-госсекретаря страны об отношениях, сложившихся между Европой и Москвой.

Американский президент Джо Байден упомянул фразу покойного бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен французского правителя Наполеона не смотрела на Россию без опаски. Соответствующее заявление сделал действующий глава Белого дома, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго. Политик объявил аудитории о том, что когда его предшественник покинул администрацию США, то НАТО и ЕС были разорваны в клочья.

Доктрина "Америка прежде всего" изменила весь наш образ мира. Я потратил около 190 часов в общей сложности с моими коллегами, главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах "не будет кланяться Путину".

Фото и видео: YouTube / CBS News