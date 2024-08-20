Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах "не будет кланяться Путину"

Глава США прокомментировал отношение Трампа к президенту России.

Американский действующий вице-президент Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, в случае своей победы на выборах главы государства, запланированных на осень 2024 года, "никогда не будет кланяться" российскому политическому лидеру Владимиру Путину, как это якобы делает экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго.

Ни один главнокомандующий не должен кланяться так, <...> как Трамп склоняется перед Путиным. Я никогда не кланялся и обещаю вам, что Камала Харрис никогда так делать не будет. Джо Байден, президент США

Президентские выборы в стране запланированы на пятое ноября. Ранее ожидалось, что Демократическую партию перед избирателями будет представлять действующий президент США Джо Байден. Однако ситуация изменилась после провального выступления политика на июньских дебатах с Дональдом Трампом. По итогам мероприятия среди демократов стали все громче звучать призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы за высший должностной пост в США. В результате 21 июля он принял решение выйти из предвыборной гонки и поддержал выдвижение кандидатуры нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

Байден считает, что мировым лидером могут быть лишь США.

Фото и видео: YouTube / CBS News