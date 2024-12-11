Скончался еще один пострадавший в ДТП с автобусом на трассе "Нарва"

Три человека остаются в больнице — это водители транспортных средств и один пассажир.

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, следующего по маршруту Нарва — Петербург, и грузовика увеличилось до трёх человек, пишет "Фонтанка". В прошедшие выходные в больнице скончался еще один пассажир — 37-летний гражданин Эстонии.

Автобус столкнулся с снегоуборочной техникой под Ивангородом вечером 2 февраля. В салоне транспортного средства находилось 22 пассажира. На месте трагедии погибли двое. Еще 13 человек, включая 11-летнего мальчика, получили травмы.

Как прокомментировали представители транспортной компании, три человека остаются в больнице — это водители транспортных средств и один пассажир.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе М-10 в Ленобласти погиб водитель Dongfeng.

Фото и видео: прокуратура Ленинградской области