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В ДТП на трассе М-10 в Ленобласти погиб водитель Dongfeng
Сегодня, 16:26
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В ДТП на трассе М-10 в Ленобласти погиб водитель Dongfeng

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП под Тосно, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 10 февраля на 595-м километре трассы М-10 "Россия" 32-летний водитель автомобиля Dongfeng выбрал неправильную дистанцию, из-за чего столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, который вел 36-летний мужчина. После DAF врезался в тягач Freightliner, им управлял 64-летний водитель. 

В результате аварии управлявший Dongfeng скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Парголово — Огоньки" в аварии погиб 74-летний пешеход. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп в ленобласти, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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