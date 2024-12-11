В ДТП на трассе М-10 в Ленобласти погиб водитель Dongfeng

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП под Тосно, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 февраля на 595-м километре трассы М-10 "Россия" 32-летний водитель автомобиля Dongfeng выбрал неправильную дистанцию, из-за чего столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, который вел 36-летний мужчина. После DAF врезался в тягач Freightliner, им управлял 64-летний водитель.

В результате аварии управлявший Dongfeng скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Парголово — Огоньки" в аварии погиб 74-летний пешеход.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти