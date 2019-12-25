Стало известно, сколько судов проплывает около "Лахта Центра" каждый час

Навигация продолжается, несмотря на то, что уже меньшее количество людей, чем летом, предпочитает проводить свой досуг на воде.

В пресс-службе "Лахта Центра" подсчитали, сколько судов проплывает около высотки каждый день. Несмотря на то, что летний сезон закончился, горожане и гости Петербурга продолжают кататься на яхтах, аквабайках и метеорах в акватории Финского залива.

В среднем за один только час на воде около "Лахта Центра" проходит 35 судов разных классов. В августе цифра была почти в 1,5 раза больше.

Сезон навигации завершится только 15-го ноября. Эксперты отмечают, что в пасмурную погоду водные прогулки в основном выбирают туристы.

Напомним, что в парке 300-летия началось благоустройство береговой зоны и пляжа.

Фото: Piter.TV