Стало известно, сколько судов проплывает около "Лахта Центра" каждый час

В пресс-службе "Лахта Центра" подсчитали, сколько судов проплывает около высотки каждый день. Несмотря на то, что летний сезон закончился, горожане и гости Петербурга продолжают кататься на яхтах, аквабайках и метеорах в акватории Финского залива.
В среднем за один только час на воде около "Лахта Центра" проходит 35 судов разных классов. В августе цифра была почти в 1,5 раза больше.
Сезон навигации завершится только 15-го ноября. Эксперты отмечают, что в пасмурную погоду водные прогулки в основном выбирают туристы.
Напомним, что в парке 300-летия началось благоустройство береговой зоны и пляжа.
Фото: Piter.TV
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