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Стало известно, сколько судов проплывает около "Лахта Центра" каждый час
Сегодня, 21:40
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Стало известно, сколько судов проплывает около "Лахта Центра" каждый час

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Навигация продолжается, несмотря на то, что уже меньшее количество людей, чем летом, предпочитает проводить свой досуг на воде.

В пресс-службе "Лахта Центра" подсчитали, сколько судов проплывает около высотки каждый день. Несмотря на то, что летний сезон закончился, горожане и гости Петербурга продолжают кататься на яхтах, аквабайках и метеорах в акватории Финского залива.

В среднем за один только час на воде около "Лахта Центра" проходит 35 судов разных классов. В августе цифра была почти в 1,5 раза больше. 

Сезон навигации завершится только 15-го ноября. Эксперты отмечают, что в пасмурную погоду водные прогулки в основном выбирают туристы.

Напомним, что в парке 300-летия началось благоустройство береговой зоны и пляжа. 

Фото: Piter.TV

Теги: лахта центр, навигация, суда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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