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Стало известно, когда в Петербурге завершится сезон навигации
Сегодня, 16:25
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Стало известно, когда в Петербурге завершится сезон навигации

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Судна будут курсировать еще 2,5 месяца.

Навигационный период по рекам и каналам Петербурга завершится 15-го ноября. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил президент "Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга" Владимир Родионов.

Родионов отметил, что спрос на водные прогулки сохранится осенью в том случае, если в Петербург придет бабье лето. В дождь обычно катаются туристы, у которых прогулка включена в программу. 

В этом году сезон навигации начался 10-го апреля. 

Напомним, что реки Карповка и Смоленка будут закрыты для аквабайкеров до конца навигационного сезона. ГУП "Экострой" расчищает русла рек. 

Фото: Piter.TV

Теги: реки и каналы, сезон навигации
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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