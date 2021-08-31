Стало известно, когда в Петербурге завершится сезон навигации

Судна будут курсировать еще 2,5 месяца.

Навигационный период по рекам и каналам Петербурга завершится 15-го ноября. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил президент "Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга" Владимир Родионов.

Родионов отметил, что спрос на водные прогулки сохранится осенью в том случае, если в Петербург придет бабье лето. В дождь обычно катаются туристы, у которых прогулка включена в программу.

В этом году сезон навигации начался 10-го апреля.

Напомним, что реки Карповка и Смоленка будут закрыты для аквабайкеров до конца навигационного сезона. ГУП "Экострой" расчищает русла рек.

Фото: Piter.TV