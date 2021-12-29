В Петербурге трудоустроены около 34 тысяч людей с инвалидностью

В Петербурге трудоустроены только 37% людей с инвалидностью из тех, у кого есть возможность устроиться на работу. При этом это хороший показатель. Об этом Piter.TV рассказала начальник отдела сопровождаемого трудоустройства центра "Мастер ОК" Татьяна Самбурова.
Всего в городе около 580 тысяч инвалидов. Из них 94 тысяч — люди трудоспособного возраста. Таким образом, из них работают около 34 тысяч человек. Самбурова отметила, что в России в среднем устраиваются на работу 25%, а у нас — 37%, поэтому это хороший результат.
Полное интервью о том, как люди с инвалидностью находят работу, можно посмотреть по ссылке.
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Видео: Piter.TV
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