Люди с инвалидностью будут проходить стажировку в инклюзивном кафе в ТЦ "Дунай"

В кафе будут угощать выпечкой.

В ТЦ "Дунай" 26 ноября открылось инклюзивное кафе "Школа поваров". В нем будут проходить стажировку люди с инвалидностью. Приобретенный опыт позволит им устроиться на работу. В первый день работы заведения посетителей угощали шарлоткой и булочками.

Кафе открылось при поддержке комитета по труду и занятости Петербурга. Как рассказал Piter.TV заместитель председателя комитета Николай Рогачев, в кафе будет 30 рабочих мест. Программа реабилитации разрабатывается для каждого участника стажировки индивидуально. Петербуржцы могут освоить профессии повара-кондитера и официанта-администратора.

Ранее Piter.TV рассказывал про инклюзивное кафе "Огурцы". Оно находится на набережной реки Фонтанки. В заведении работают люди с особенностями развития психики и интеллекта.

Видео и фото: Piter.TV