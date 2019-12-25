Три петербуржца получили максимальный балл на ЕГЭ по биологии

Всего экзамен сдавали более четырех тысяч человек.

В Петербурге подвели итоги Единого государственного экзамена по биологии. Экзамен по этому предмету 14 июня сдавали более 4,4 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Петербургские выпускники продемонстрировали свои умения работать с изображениями живых объектов и их частей, решать биологические задачи по генетике и цитологии, анализировать биологический текст.

Комитет по образованию отметил, что участники ЕГЭ по биологии 2022 года лучше справились с экзаменом, чем их предшественники. Максимальные 100 баллов набрали три петербуржца.

Ранее стало известно, что выпускница лицея Калининского района набрала 300 баллов на ЕГЭ.

Фото: Piter.tv