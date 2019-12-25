Выпускница лицея Калининского района набрала 300 баллов на ЕГЭ

Девушка рассказала, что готовилась на уроках и в онлайн-школе.

Выпускница лицея №150 Анастасия Карандашева получила максимальный балл ЕГЭ сразу по трем предметам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Выпускница сдала на 100 баллов экзамены по литературе, русскому языку и профильной математике.

По словам районной администрации, Анастасия является неоднократным победителем и призером районных этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, праву, обществознанию и биологии. Она была участницей команды финалиста Городского хакатона для учащихся Петербурга "Smart Petersburg". Также стала призером конкурса по праву "Фемида". Участвовала в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" и это далеко не все.

Девушка планирует поступать в ИТМО на направление "Компьютерные технологии в дизайне".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что а Бал медалистов в Петергофе приглашены 3,5 тыс. выпускников.

Фото: Piter.tv