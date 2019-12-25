На бал медалистов в Петергофе приглашены 3,5 тыс. выпускников

Мероприятие пройдет впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Во вторник, 28 июня, в Петергофе состоится традиционный Бал медалистов. На мероприятии пройдет церемония награждения выпускников, отучившихся на "отлично", и тех, кто достиг побед во всевозможных конкурсах и олимпиадах. Как узнал Piter.TV, по предварительным данным на торжество приглашено 3,5 тыс. медалистов.

Бал начнется в 18:00. После поучения наград, выпускники смогут проявить себя на нескольких интерактивных площадках - например, написать свои самые самые желанные мечты "волшебным" маркером, поучаствовать танцевальном флэш-мобе или песенном конкурсе. Также в мероприятии примут участие бальные коллективы Северной столицы.

В конце вечера лучших выпускников ждет световое шоу над Большим каскадом с музыкальным сопровождением. Организатором бала выступает городской Комитет по образованию.

Ранее выпускница из Мариуполя призналась, что многих напугал звук фейерверка на "Алых Парусах".

Фото: peterhofmuseum.ru (архив)