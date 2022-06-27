Выпускница из Мариуполя призналась, что многих напугал звук фейерверка на "Алых Парусах"

Это напомнило им взрывы в Мариуполе.

Пресс-служба правительства Петербурга опубликовало видео, в котором выпускники школ Мариуполя поделились впечатлениями от праздника "Алые паруса". Одна из девочек отметила, что многих напугал салют.

Фейерверки, сразу говорю, были просто волшебные. Все загадали желания. Только звук от фейерверков многих напугал. Воспоминания с Мариуполя.

Пиротехническое шоу в акватории Невы длилось около 20 минут.

В остальном ребята очень позитивно отзывались о празднике. Они отметили, что их тепло приняли. Одна из выпускниц сказала, что теперь пересматривает кадры с "Алых парусов" и не может поверить, что это лично видела.

На праздник из Мариуполя в Северную столицу привезли 400 человек. Некоторые были одеты в футболку с надписью "Петербург-Мариуполь".

Видео: правительство Петербурга