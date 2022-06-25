Над Дворцовой площадью во время "Алых парусов" прогремел салют

Шоу продолжалось 20 минут.

В ночь на 25 июня петербургские школьники отметили праздник "Алые паруса". Для них в небе над Северной столицей прогремел салют.

Пиротехническое шоу началось в 00:40. Оно продолжалось 20 минут. По Неве проплыл бриг "Россия" с алыми парусами. Его проводили в путь Ассоль и Грей.

Праздник открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Церемония состоялась на Дворцовой площади. К молодым горожанам градоначальник обратился с напутственным словом. Он пожелал им покорять новые высоты, достигать целей и трудиться во благо родины.

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Видео: Telegram / администрация Центрального района