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Над Дворцовой площадью во время "Алых парусов" прогремел салют

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Шоу продолжалось 20 минут.

В ночь на 25 июня петербургские школьники отметили праздник "Алые паруса". Для них в небе над Северной столицей прогремел салют.

Пиротехническое шоу началось в 00:40. Оно продолжалось 20 минут. По Неве проплыл бриг "Россия" с алыми парусами. Его проводили в путь Ассоль и Грей. 

Праздник открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Церемония состоялась на Дворцовой площади. К молодым горожанам градоначальник обратился с напутственным словом. Он пожелал им покорять новые высоты, достигать целей и трудиться во благо родины.

Ранее на Piter.tv: как прошел Бал выпускников Ленинградской области.

Видео: Telegram / администрация Центрального района

Теги: выпускники, дворцовая площадь, праздники, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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