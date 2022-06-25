Бриг "Россия" проскользил по Неве на "Алых парусах"

На праздник приехали звезды российского шоу-бизнеса.

На празднике выпускников "Алые паруса" в ночь на 25 июня бриг "Россия" прошел по Неве перед вчерашними школьниками. Корабль проплыл через Дворцовый мост, проследовал по воде около Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Алые паруса кораблика ребята увидели под раскаты салюта. Зрителями стали почти 65 тыс. выпускников, 400 из них приехали в Северную столицу из разных регионов, включая Мариуполь.

С Дворцовой набережной бриг провожали сказочные герои Ассоль и Грей. Каравелла удивила петербуржцев необычными маневрами.

На праздник приехали звезды российского шоу-бизнеса. Перед молодежью и учителями выступили The Hatters, Сергей Жуков, Люся Чеботина, Полина Гагарина и другие. Ведущими стали певица Алсу и комик Владимир Маркони.

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Видео: Телеграм / ЦЕНТР. Новости