Видео: как прошел Бал выпускников Ленинградской области

Почти 5,5 тысяч выпускников собрались на торжественном празднике по случаю окончания школы, среди них золотые медалисты и победили олимпиад.

В БКЗ "Октябрьский" прошел традиционный Бал выпускников Ленинградской области. Почти 5,5 тысяч выпускников из 360 школ, лицеев и колледжей прибыли на праздник, из них 524 – золотые медалисты. Более 50 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов, также на балу были победители и призеры всероссийских конкурсов и олимпиад. Ребята поделились впечталениями от прошедших экзаменов и планами на будущее.

Меня зовут Егор, я живу в городе Сосновый бор, окончил школу №6. ЕГЭ прошел неплохо, поступать буду в Политехнический университет Петра Великого. Там есть ядерная физика, а я очень хочу работать на атомной станции.

Меня зовут Шаронова Екатерина, я сдавала русский, математику, английский и информатику. Буду поступать на веб-дизайнера, это что-то связанное с дизайном и программированием. Экзамены показались несложными, это было проще, чем я ожидала. Задание №27, оно считается самым сложным, это задание на программирование: нужно было написать программный код.

Я из города Тихвин, окончил лицей №7. Планирую поступать в Санкт-Петербург в университет им. Мечникова, сдавал химию и биологию, только пришли результаты по химии: достаточно хороший бал – 88, жду остальных результатов. С детсва хотел стать стоматолгом, я думаю, это случится, и я им стану.

Я окончил Таицкую школу, окончил отлично, с золотой медалью. Сдавал математику профильную, русский язык и физику, сдал успешно все. Планирую поступать на факультет энергетики в Политех, ГУАП. Специалисты в этой сфере всегда нужны, они очень востребованы.

А я собираюсь поступать в медицинский колледж на фельдшера. У меня мама социальный работник и она помогает пожилым людям, и я хочу продолжить ее дело.

Почетными гостями бала стали восемь лучших выпускников из подшефного города Енакиево. Будущих студентов поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Все сегодня испытывают немножко странное чувство: такое чувство, что вы покидаете дом, вы отправляетесь в путешествие. Какое это будет путешествие в вашей жизни, зависит в большей степени о вас. Я, конечно, как губернатор хотел бы, чтобы это путешествие начиналось и заканчивалось в Ленинградской области. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На сцене выступили музыкальные коллективы Петербурга и певица Полина Гагарина.

Так классно: впереди самое яркое время, я уверена, вы к этому полностью готовы. Берите этот момент сейчас, идите к своей мечте, ничего не бойтесь! Впереди друзья, интересные знакомства, впереди вся жизнь! Полина Гагарина, российская певица

После Бала ребята отправились отмечать окончание школы на Дворцовую площадь на праздник "Алые паруса".

Фото, видео: Piter.TV