Горизбирком Петербурга попросил СК провести проверку после сообщения о возможных "каруселях" на выборах

По сообщению одного из изданий, "пофасильфицировать выборы" предлагал студент СПбГУ.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в Следственный комитет обращение с просьбой провести проверку по факту сообщений в СМИ о намерении фальсифицировать выборы на некоторых избирательных участках. Об этом сообщила "Фонтанка".

Поводом для проверки стала публикация DOXA. В ней говорится о том, что студент политфака СПбГУ Владислав Дубровский предлагал другим учащимся поработать "избирателем". Журналистку, которая прикинулась заинтересованной в такой работе студенткой, молодой человек перекинул на некого Владимира Кукуля. Тот в телефонном разговоре сказал о том, что нужно будет за деньги "немного пофасильфицировать выборы". Голосовать якобы надо было бы за Александра Ржаненкова. Сам кандидат в депутаты считает подобные призывы нарушением, которое надо жесточайше наказывать.

Горизбирком считает, что подобные предложения о работе являются нарушениями статей "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".

Заместитель ректора по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов ответил на вопрос виртуальной приемной о ситуации с Дубровским. По словам сотрудника университета, вуз не осуществляет политическую деятельность. Поэтому собирать информацию о политических взглядах и убеждениях учащихся там не будут. Проверка по изложенным обстоятельствам входит в компетенцию правоохранительных органов, объяснил Пенов.

Отметим, что страница Владислава Дубровского в "ВКонтакте" сейчас удалена.

Фото: Piter.TV