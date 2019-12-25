Эксперты прокомментировали ситуацию с депутатом Валерией Рашкиным

Депутат подозревается в незаконной охоте.

Госдума лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Несмотря на это, партия КПРФ продолжила его поддерживать. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают ситуацию странной, но могут ее объяснить.

Своей поддержкой партия поставила под угрозу свою репутацию, считают эксперты.

Однако продемонстрировать партактиву, что оно своих не бросает, партруководству важнее, чем понравиться сколь угодно широким некоммунистическим кругам. говорится в сообщении Telegram-канала.

По мнению Геннадия Зюганова, сейчас ведется охота на политическое движение КПРФ. Он уверен, что правонарушение Рашкина тянет не больше, чем на штраф.

Напомним, в конце октября Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в его личном машине. Депутат заверил правоохранительные органы в том, что он нашел зверя во время прогулки в лесном массиве, а затем решил забрать его себе. Позже он записал видеообращение с признанием.

Фото: ВКонтакте / Валерий Рашкин