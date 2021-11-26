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Зюганов объяснил снятие неприкосновенности с Рашкина местью Володина

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В КПРФ видят охоту на членов партии.

Председатель коммунистической партии России Геннадий Зюганов объяснил снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина местью главы Государственной Думы Вячеслава Володина. По мнению политика, сейчас ведется охота на политическое движение КПРФ. Он оценил лишение своего коллеги Рашкина депутатской неприкосновенности из-за незаконного убийства лося.

Такого паскудства я не видел давно! Володин не может простить Рашкину победу в суде. Охота идет на КПРФ, на стабильность в стране.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Политик уточнил, что половина депутатов, присутствующих на заседании, ходили на охоту без разрешения. Зюганов уверен, что правонарушение Рашкина тянет не больше, чем на штраф. Он обратился к администрации Кремля, чтобы чиновники разобрались с ситуацией, в которой происходит "полное безобразие". Он заметил, что сторонников коммунистов начинают уголовное преследовать.

Генпрокурор России: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu
 

Теги: валерий рашкин, вячеслав володин, геннадий зюганов, депутатская неприкосновенность, кпрф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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