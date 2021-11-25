Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Такое решение от депутатов просила принять Генпрокуратура России.

Госдума России сняла депутатскую неприкосновенность с представителя коммунистической партии, депутата Валерия Рашкина. Ранее политика полиция поймала с тушей лося на территории Саратовской области. Запрос о лишении Рашкина статуса подала Генеральная прокуратура. В представлении надзорного ведомства говорится о запросе по привлечению к уголовной ответственности (статья за незаконную охоту) и административной ответственности(по части 2 статьи 12.26 КоАП). Водитель не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, что в конце октября Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в его личном машине. Депутат заверил правоохранительные органы в том, что он нашел зверя во время прогулки в лесном массиве, а затем решил забрать его себе. Позже он записал видеообращение с признанием. Политик считает, что его ввели в заблуждение. Он подчеркнул, что не употребляет спиртное.

Генпрокурор России: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

