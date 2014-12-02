Пассажиры такси Петербурга смогут узнать о легальности перевозки по QR-коду в салоне

На данный момент разрешение на перевозки пассажиров получили более 30 тыс. машин.

В Петербурге в тестовом режиме начали подключать таксистов к Аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по транспорту, где можно узнать, получило ли такси разрешение на перевозки, а также как сервис поможет бороться с нелегальными перевозчиками.

На прошлой неделе стало известно о том, что агрегаторы такси начали передавать информацию в региональную навигационно-информационную систему АПК "Безопасный город". Туда будут поступать сведения о местоположении транспорта, который получает заказ на перевозку, его статус — "свободен и принимает заказы", "занят без пассажира", "занят с пассажиром", а также номер государственного регистрационного знака машины.

Как выяснил Piter.TV, информацию о перевозчике могут узнать и пассажиры. Проверить, есть ли у такси разрешение, можно на сайте комитета по транспорту в Реестре выданных разрешений, а также в салоне такси по QR-коду.

Информация в системе позволит оперативнее выявлять нелегальных перевозчиков, так как можно будет сравнивать данные с Реестром в режиме реального времени. Чтобы выявить нарушителей, Межведомственная транспортная комиссия регулярно проводит рейды. Так, например, в конце мая только за один день было изъято 160 автомобилей нелегальных таксистов.

Фото: Piter.TV