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Петербургские агрегаторы такси передают данные в систему "Безопасный город"
Сегодня, 13:46
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Петербургские агрегаторы такси передают данные в систему "Безопасный город"

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Благодаря этому осуществится контроль за выполненными заказами, действующим разрешением и соблюдением скоростного режима.

В среду, 2 июня, в петербургском комитете по транспорту сообщили, что в тестовом режиме агрегаторы такси начали передавать информацию в региональную навигационно-информационную систему в составе государственной информационной системы "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

В первую очередь это делается для получения информации о выполненных заказах и для проверки действующего разрешения и соблюдения скоростного режима. В системе будут данные  о местоположении транспорта, который получает заказы на перевозку, о статусе такси и номер государственного регистрационного знака машины.

Ранее мы писали, что Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом.

Фото: Piter.tv

Теги: агрегатор такси, безопасный город
Категории: Лента новостей,

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