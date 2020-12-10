Петербургские агрегаторы такси передают данные в систему "Безопасный город"

Благодаря этому осуществится контроль за выполненными заказами, действующим разрешением и соблюдением скоростного режима.

В среду, 2 июня, в петербургском комитете по транспорту сообщили, что в тестовом режиме агрегаторы такси начали передавать информацию в региональную навигационно-информационную систему в составе государственной информационной системы "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

В первую очередь это делается для получения информации о выполненных заказах и для проверки действующего разрешения и соблюдения скоростного режима. В системе будут данные о местоположении транспорта, который получает заказы на перевозку, о статусе такси и номер государственного регистрационного знака машины.

Ранее мы писали, что Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом.

Фото: Piter.tv