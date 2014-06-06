Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом

Чиновник узнал о росте стоимости поездки при услуге "детское кресло".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная. С таким заявлением чиновник выступил на форуме "Большой семейный совет".

Дискриминация на самом деле, это правда. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

О своем отношении к ситуации спикер рассказал участникам мероприятия после предоставленной информации о нарушениях, высказанных главой Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодежи в Перове. Татьяна Яковлева пояснила, что сейчас по стране наблюдается недостаток в машинах, имеющих детское оборудование для поездок. При этом с клиентов перевозчики взимают дополнительную плату за услугу предоставления детского кресла. По мнению специалиста, плата не должна превышать плату проезда в такси взрослого человека. Женщина предложила на законодательном уровне запретить взимать деньги за данную услугу.

Медведев предложил подумать о введении бесплатного проезда для школьников.

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