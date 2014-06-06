Об идее чиновник рассказал на форуме "Большой семейный совет".

Председатель политической партии "ЕР" Дмитрий Медведев предложил подумать о введении бесплатного проезда для школьников в общественном транспорте. О такой инициативе чиновник рассказал участникам форума "Большой семейный совет". Специалист призвал коллег задуматься о новых идеях, касающихся поддержки семей. При этом спикер заметил, что они не такие простые для выполнения. Медведев подчеркнул, что ситуация в сфере бесплатного проезда для учащихся сильно отличается по регионам.

Разная экономическая ситуация, разная финансовая ситуация. Хотя - я обратил внимание - в некоторых странах даже пошли на то, чтобы ввести просто бесплатный проезд, и они считают, что это выгоднее для бюджета по некоторым причинам. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

На данный момент речи о бесплатном проезде для школьников пока что нет. Медведев призвал думать над данным вопросом.

Медведев заявил, что на программу материнского капитала потратили 3 трлн рублей.

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