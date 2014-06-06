Медведев заявил, что на программу материнского капитала потратили 3 трлн рублей

Программу утвердили в 2006 году.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на форуме "Большой семейный совет" заявил, что всего было выдано 12 млн сертификатов на получение материнского капитала за все время действия программы. На эти цели было потрачено порядка 3 трлн рублей.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что деньгами распорядились уже около 9 млн семей. Он напомнил, что средства можно потратить на улучшение жилищных условий, на оплату обучения и так далее.

"Сейчас по инициативе нашей партии прорабатывается вопрос о новых направлениях использования этих средств", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что программу материнского капитала в России утвердили в 2006 году. А в 2020 году деньги стали получить семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок.

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