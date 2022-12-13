Генпрокурор не исключил наращивание киевским режимом попыток совершения терактов в России

Игорь Краснов рассказал о работе по недопущению терактов в России.

Генеральный прокурор страны Игорь Краснов считает необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов из-за угроз внешних угроз, которые исходят от киевского режима. Соответствующее заявление эксперт сделал перед российскими сенаторами, выступая на заседании Совета Федерации с ежегодным отчетом о работе Генеральной прокуратуры. Он не исключил попыток украинских властей организовать в России террористические акты. В первую очередь следует обезопасить объекты транспортной инфраструктуры, избирательные участки, места массового нахождения граждан, пункты размещения временных переселенцев.

К сожалению, наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно, в связи с чем принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов уведомил парламентариев, что на местах прокуроры добивались использования комплексной информационной системы "Безопасный город". Также в приоритете ведомства остается пресечение противоправных попыток вовлечения молодого населения страны к экстремисткой или криминальной деятельности. В прошлом году 13 террористических актов из 127 было совершено при участии несовершеннолетних граждан.

Краснов: прокуроры ведут ежедневный надзор за выплатами и соцподдержкой военнослужащих.

Фото и видео: Совет Федерации