Генеральный прокурор страны Игорь Краснов считает необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов из-за угроз внешних угроз, которые исходят от киевского режима. Соответствующее заявление эксперт сделал перед российскими сенаторами, выступая на заседании Совета Федерации с ежегодным отчетом о работе Генеральной прокуратуры. Он не исключил попыток украинских властей организовать в России террористические акты. В первую очередь следует обезопасить объекты транспортной инфраструктуры, избирательные участки, места массового нахождения граждан, пункты размещения временных переселенцев.
К сожалению, наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно, в связи с чем принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности
Игорь Краснов, генпрокурор РФ
Игорь Краснов уведомил парламентариев, что на местах прокуроры добивались использования комплексной информационной системы "Безопасный город". Также в приоритете ведомства остается пресечение противоправных попыток вовлечения молодого населения страны к экстремисткой или криминальной деятельности. В прошлом году 13 террористических актов из 127 было совершено при участии несовершеннолетних граждан.
Краснов: прокуроры ведут ежедневный надзор за выплатами и соцподдержкой военнослужащих.
Фото и видео: Совет Федерации
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