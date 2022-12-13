Краснов: прокуроры ведут ежедневный надзор за выплатами и соцподдержкой военнослужащих

Генпрокурор РФ рассказал о помощи участникам СВО, добровольцам и мобилизованным гражданам.

Российские прокуроры в ежедневном режиме осуществляют надзор за социальными выплатами и мерами государственной поддержки военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках выступления с ежегодным отчетом о работе Генеральной прокуратуры перед законодателями Совета Федерации выступил Игорь Краснов. Эксперт пояснил сенаторам, что в сентябре после объявления властями частичной мобилизации населениям в стране вскрылись проблемы по воинскому учету и обеспечением всем необходимым солдат. В Генпрокуратуре добавили, что большинство проблем удалось решить оперативно.

Мы практически в ежедневном режиме осуществляем надзорное сопровождение процессов предоставления военнослужащим всех положенных выплат, оказания им медицинских и реабилитационных услуг, иных мер поддержки, включая государственные гарантии семьям. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов пояснил, что дал коллегам поручение наладить взаимодействие и обмен информацией с сформированным по решению российского президента Владимира Путина фондом поддержки участников СВО "Защитники отечества".

Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов.

Фото и видео: Совет Федерации