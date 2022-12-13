Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов

Игорь Краснов рассказал о работе Генпрокуратуры по мусорной реформе.

Запущенная на территории России 2022 году реформа утилизации опасных отходов буксует, так как в настоящее время надзорные ведомства не могут отследить переработку 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ. Соответствующее заявление в рамках ежегодного отчета в верхней палате парламента страны сделал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В специально созданной информационной системе из 60 тысяч отходообразующих предприятий зарегистрировалась всего половина, что не позволяет отследить процесс утилизации или переработки 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ. Игорь Краснов, генпрокурор России

Эксперт добавил, что в Генеральную прокуратуру от граждан поступают "многочисленные сигналы" из-за замалчиваниияили откровенного игнорирования региональными чиновниками экологических проблем в субъектах РФ. В частности, речь идет о сборе и утилизации бытовых и строительных отходов, которые относятся к I и II классам опасности потребления.

Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК.

Фото и видео: Совет Федерации