Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК

Генпрокурор рассказал о важности защищать жизни военных на СВО.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил отечественным прокурорам сосредоточить усилия на модернизации оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на расширенной коллегии надзорного ведомства при участии главы государства Владимира Путина. По м нению чиновника, от принципиальности, профессионализма и оперативного реагирования сотрудников зависит многое, включая и сохранение жизней граждан страны, защитников Родины.

Надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе планируйте и организуйте исходя из фактической обстановки и потребностей войск. Сосредоточьте отдельные усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

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